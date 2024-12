Onder luid applaus legde Ruth Vandenberghe de eed als burgemeester af, in handen van Vincent Van Quickenborne. Hij is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, en volgt over twee jaar Wout Maddens op als schepen.

Uit eigen rangen zijn ook Felix De Clerck, Stephanie Demeyer, Wouter Allijns en Hannelore Vanhoenacker schepen. N-VA krijgt twee nieuwkomers in het college: Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt, voor Vooruit blijft lijsttrekker Maxim Veys schepen.

Sien Vandevelde van CD&V is met haar 29 jaar de jongste verkozene voor de stadslijst Team Burgemeester.