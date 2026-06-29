Tijdens de actie werden in drie handelszaken liefst 564 namaakgoederen in beslag genomen. Het ging vooral om namaakvoetbaltruitjes, zowel van WK-deelnemers als van bekende voetbalclubs en spelers. Daarnaast werden ook namaakkledij van het merk Labubu en sleutelhangers met de afbeelding van Stitch in beslag genomen.



In totaal werden 22 processen-verbaal en vijf waarschuwingen uitgeschreven, onder andere voor zwartwerk en voor het ontbreken van een geldig studentencontract. "Deze resultaten tonen duidelijk aan dat dergelijke geïntegreerde controleacties noodzakelijk blijven in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, sociale fraude, economische fraude en oneerlijke concurrentie", klinkt het.