Ruim 560 namaakspullen in beslag genomen in Blankenberge
© Lokale Politie Blankenberge - Zuienkerke
Bij een actie van de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke zijn woensdag 564 namaakgoederen in beslag genomen. Het ging onder andere om voetbaltruitjes van landen die aan het WK deelnemen. Daarnaast vond de politie ook heel wat namaakkledij van het merk Labubu.
De lokale politie organiseerde in samenwerking met de stad Blankenberge een grootschalige controleactie in twaalf handelszaken. Bij de actie waren ook de FOD Economie, de FOD Financiën en meerdere sociale inspectiediensten betrokken. "Het doel van deze actie was het aanpakken van ondermijnende criminaliteit en oneerlijke concurrentie", meldt de politie in een persbericht.
Meer dan 560 namaakgoederen
Tijdens de actie werden in drie handelszaken liefst 564 namaakgoederen in beslag genomen. Het ging vooral om namaakvoetbaltruitjes, zowel van WK-deelnemers als van bekende voetbalclubs en spelers. Daarnaast werden ook namaakkledij van het merk Labubu en sleutelhangers met de afbeelding van Stitch in beslag genomen.
In totaal werden 22 processen-verbaal en vijf waarschuwingen uitgeschreven, onder andere voor zwartwerk en voor het ontbreken van een geldig studentencontract. "Deze resultaten tonen duidelijk aan dat dergelijke geïntegreerde controleacties noodzakelijk blijven in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, sociale fraude, economische fraude en oneerlijke concurrentie", klinkt het.
© Lokale Politie Blankenberge - Zuienkerke