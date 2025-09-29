Ruim 400 mensen zijn vandaag aanwezig op de herdenkingstocht voor de drie slachtoffers van de driedubbele moord in Roeselare. De herdenking werd georganiseerd door de families van de slachtoffers.
De families van de slachtoffers organiseerden samen met iedereen die zich betrokken voelt een ingetogen tocht om hun dierbaren te herdenken. “In stilte en eenvoud willen we hen eren met onze aanwezigheid, en samen een teken van vrede en verbinding geven."
De herdenking startte om 11 uur aan het Geitepark in de Zwarte-Leeuwstraat 60. De wandeling was ongeveer twee kilometer lang en eindigde opnieuw bij het startpunt. Onderweg hielden de deelnemers halt aan de troostplek in het Geitepark, waar een witte roos werd neergelegd.
Stefaan Six
Gianni Seeuws