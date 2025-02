Bedrijventerrein De Stip langs de Deerlijksesteenweg in Harelbeke is ruim 2ha. Hier heeft de projectontwikkelaar 26 moderne loodsen gebouwd waar kleine ondernemers terechtkunnen. En daar is vraag naar, want er zijn er nog slechts 3 te koop. Voor Marktkramer Davy die vlakbij woont is het een ideale oplossing. Davy Roose: “Ik zit hier heel graag. Het is een nieuwbouw. Je bent met alles in orde. Vooral de grootte was belangrijk voor mij. Mijn vrachtwagen met aanhangwagen is meer dan 18 meter.”