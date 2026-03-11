In de stadswinkel in Waregem ligt sinds vandaag een rouwregister. Oud-burgemeester Kurt Vanryckeghem was de eerste die tekent. Hij volgde Yolande Dhondt op als burgemeester.

Ze droeg één legislatuur de sjerp, maar was ook 18 jaar schepen. Dhondt was vooral een vrouw van daden. "Lintjes doorknippen hoefde niet", zegt hij. "Ze zorgde liever voor een goed rioleringsstelsel en een prima waterhuishouding in Waregem."