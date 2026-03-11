Rouw­re­gis­ter in Ware­gem voor over­le­den oud-bur­ge­mees­ter Yolan­de Dhondt (90)

In Waregem ligt een rouwregister voor oud-burgemeester Yolande Dhondt. Ze was de eerste en enige vrouwelijke burgemeester ooit van de stad en kwam bovendien uit een deelgemeente: Sint-Eloois-Vijve. De ere-burgemeester is 90 jaar geworden en overleed gisteren. Vrijdag is de afscheidsdienst in de kerk van de deelgemeente.

In de stadswinkel in Waregem ligt sinds vandaag een rouwregister. Oud-burgemeester Kurt Vanryckeghem was de eerste die tekent. Hij volgde Yolande Dhondt op als burgemeester. 

Ze droeg één legislatuur de sjerp, maar was ook 18 jaar schepen. Dhondt was vooral een vrouw van daden. "Lintjes doorknippen hoefde niet", zegt hij. "Ze zorgde liever voor een goed rioleringsstelsel en een prima waterhuishouding in Waregem."

