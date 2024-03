Staaldraadproducent Bekaert, met hoofdkwartier in Zwevegem, schreef voor 2023 4,3 miljard euro omzet (-13,5 procent) in de boeken. Een jaar eerder was dat nog 667 miljoen euro meer. De daling is onder meer te verklaren door lagere grondstoffenprijzen.

Bekaert heeft 2023 afgesloten met een aangepaste bedrijfswinst of winst voor belastingen en intresten (EBITDA) van 388 miljoen euro. Het winstcijfer ligt 5,3 procent lager dan vorig jaar.