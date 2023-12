Een zestal personen werd geïdentificeerd. Ze waren naar eigen zeggen een muziekvideo aan het opnemen. Toen de politiemensen overgingen tot controle van de bestuurder en het voertuig, stelden zij vast dat de jonge bestuurder bovendien reed met een voorlopig rijbewijs.

"De bestuurder bracht doelbewust de fysieke integriteit in gevaar van andere weggebruikers. De politie besliste om de auto in beslag te nemen en in de speciaal voorziene kooi in de ondergrondse parking Veemarkt onder te brengen. De bestuurder zal binnenkort gehoord worden door de burgemeester, daarna wordt dan beslist hoelang het voertuig in beslag genomen en in de kooi blijft."