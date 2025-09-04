“Dit is echt een van de beste rommelmarkten in de regio,” zegt bezoekster Dorine Dewaele. Ook andere bezoekers vertrekken met volle karren. “Ik heb een Amerikaanse uniformjas uit 1917, een paar bajonetten en een oude landkaart gevonden,” vertelt verzamelaar Michiel Vantomme.

De markt staat bekend om haar lage prijzen en grote aanbod, wat verklaart waarom steeds meer mensen er komen kopen en verkopen. “Voor echte winst moet je dit niet doen, het gaat er vooral om spullen een tweede leven te geven,” zeggen standhoudsters Jennifer Remmery en Hannelore Houwen.

