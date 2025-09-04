29°C
Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Rom­mel- en antiek­markt Kem­mel lokt 30.000 bezoe­kers: groot­ste markt van de Westhoek

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Met meer dan 1.000 standhouders en naar schatting 30.000 bezoekers is de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt in Kemmel opnieuw een groot succes. Het hele dorpscentrum is afgesloten voor verkeer en vormt een kilometerslang parcours waar bezoekers koopjes kunnen doen, van goedkope tweedehandskleding tot unieke verzamelstukken zoals militaria uit 1917.

“Dit is echt een van de beste rommelmarkten in de regio,” zegt bezoekster Dorine Dewaele. Ook andere bezoekers vertrekken met volle karren. “Ik heb een Amerikaanse uniformjas uit 1917, een paar bajonetten en een oude landkaart gevonden,” vertelt verzamelaar Michiel Vantomme.

De markt staat bekend om haar lage prijzen en grote aanbod, wat verklaart waarom steeds meer mensen er komen kopen en verkopen. “Voor echte winst moet je dit niet doen, het gaat er vooral om spullen een tweede leven te geven,” zeggen standhoudsters Jennifer Remmery en Hannelore Houwen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Kemmel

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KVDO-Oostkamp

KVDO wint eerste thuismatch in tweede nationale: 3-1 tegen Oostkamp
asneerlating

Noordzee steeds populairder als laatste rustplaats: helft meer asneerlatingen in vijf jaar
auto

Zware verkeersagressie in Deerlijk: man zwaargewond maar buiten levensgevaar
red dragons

Red Dragons trekken met vijf West-Vlamingen naar WK volleybal in Filipijnen
moord oostende

Dader(s) van moord in Oostende nog niet gevat
weer 7 sept

Nazomerse temperaturen tot 29 graden, vannacht kans op lokaal onweer
Aanmelden