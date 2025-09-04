Rommel- en antiekmarkt Kemmel lokt 30.000 bezoekers: grootste markt van de Westhoek
Met meer dan 1.000 standhouders en naar schatting 30.000 bezoekers is de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt in Kemmel opnieuw een groot succes. Het hele dorpscentrum is afgesloten voor verkeer en vormt een kilometerslang parcours waar bezoekers koopjes kunnen doen, van goedkope tweedehandskleding tot unieke verzamelstukken zoals militaria uit 1917.
“Dit is echt een van de beste rommelmarkten in de regio,” zegt bezoekster Dorine Dewaele. Ook andere bezoekers vertrekken met volle karren. “Ik heb een Amerikaanse uniformjas uit 1917, een paar bajonetten en een oude landkaart gevonden,” vertelt verzamelaar Michiel Vantomme.
De markt staat bekend om haar lage prijzen en grote aanbod, wat verklaart waarom steeds meer mensen er komen kopen en verkopen. “Voor echte winst moet je dit niet doen, het gaat er vooral om spullen een tweede leven te geven,” zeggen standhoudsters Jennifer Remmery en Hannelore Houwen.