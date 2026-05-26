In Oudenburg waan je je dit weekend even in de Romeinse tijd. Op de site van het Romeins Archeologisch Museum vindt het Romeins Weekend plaats. Zo’n 150 reenactors brengen er het soldatenleven uit de vierde eeuw na Christus opnieuw tot leven met demonstraties, kampementen en militaire driloefeningen.
De bevelhebber brult zijn manschappen op hun plaats. Even later marcheren Romeinse soldaten over het terrein. Voor één weekend zijn de Romeinen terug in Oudenburg.
Het Romeins Archeologisch Museum focust tijdens het evenement vooral op de laat-Romeinse periode. “Dat is ons stokpaardje”, zegt Miguel Boterman van RAM Oudenburg. “Het laat-Romeinse verleden was hier in Oudenburg heel belangrijk. Wat je hier vandaag ziet, met laat-Romeinse soldaten, is bovendien redelijk uniek in West-Europa.”
Echte geschiedenis
De deelnemers proberen alles zo waarheidsgetrouw mogelijk te brengen. Van helmen tot wapens: elk object is gebaseerd op archeologische vondsten.
“Heel anders dan wat je in Hollywood ziet, is ieder object dat je hier ziet een replica van een originele vondst”
Voor de reenactors is het weekend ook een manier om even afstand te nemen van het moderne leven. “We leven twee dagen op het ritme van de natuur”, zegt reenactor Tom Pinceel. “Geen gsm’s opladen, dat hebben we niet nodig. Al zullen we de hitte wel voelen. Onder onze wapenuitrusting komen nog acht lagen wol. Wol trekt het vocht naar buiten, maar het zweet zal rijkelijk vloeien.”
Bijleren over het soldatenleven
Bezoekers maken tijdens het Romeins Weekend kennis met het dagelijkse leven van een militair in de vierde eeuw na Christus. Voor jong en oud is het evenement een toegankelijke manier om iets bij te leren over de geschiedenis van Oudenburg.
“Ik lees ook Asterix en Obelix, dus veel is herkenbaar”, zegt bezoeker Gaston Stas de Richelle. “Maar ik leer hier ook wel bij.”
Het Romeins Weekend in Oudenburg vindt om de twee jaar plaats. De vorige editie lokte zo’n 5.000 bezoekers.