In 1968 zette Dewulf zijn eerste stappen in de zakenwereld door Yplon op te richten in de Paddevijverstraat in Ieper. Het bedrijf, dat zich specialiseerde in cosmetica en schoonmaakproducten, groeide uit tot een begrip in de regio. In 1988 besloot Dewulf zijn levenswerk te verkopen aan British Petroleum. Vandaag de dag is het bedrijf, nu bekend als McBride, nog steeds actief.