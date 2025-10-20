De expo, met de speelse titel Dag meneer Raveel!, toont een vijftiental topwerken van de kunstenaar, aangevuld met enkele verrassende stukken uit privécollecties van Roeselarenaren.

Centraal in de selectie staat het wiel – een terugkerend motief in Raveels werk dat beweging, tijd en het alledaagse leven symboliseert.

‘Dag meneer Raveel!’ loopt dit najaar in Ter Posterie in Roeselare. De toegang is gratis.