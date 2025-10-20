Roger Raveel ‘fietst’ Roeselare binnen met nieuwe tentoonstelling in Ter Posterie
In Ter Posterie in Roeselare is donderdagavond een bijzondere tentoonstelling rond kunstenaar Roger Raveel geopend. Terwijl het Roger Raveel Museum in Machelen-aan-de-Leie verbouwt, gaat het werk van de meester tijdelijk “op reis”. Roeselare is een van de eerste haltes.
De expo, met de speelse titel Dag meneer Raveel!, toont een vijftiental topwerken van de kunstenaar, aangevuld met enkele verrassende stukken uit privécollecties van Roeselarenaren.
Centraal in de selectie staat het wiel – een terugkerend motief in Raveels werk dat beweging, tijd en het alledaagse leven symboliseert.
‘Dag meneer Raveel!’ loopt dit najaar in Ter Posterie in Roeselare. De toegang is gratis.
Redactie