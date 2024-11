Sinds 7 september voert de politie extra controles uit in de buurt van het station van Roeselare, in de wijk Krottegem. Die maatregel kwam er na meldingen van overlast. "De cijfers tonen aan dat de maatregel zijn vruchten afwerpt. Daarom verleng ik dit politiebesluit in de strijd tegen overlast", zegt burgemeester Kris Declercq.