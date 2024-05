"Roeselare is een stad boordevol smaak, dat bewijzen we in de zomer niet alleen met culinaire toeristische beleving, maar ook door vanaf nu ons divers aanbod aan cafés, kroegen, bistro’s en restaurant voor iedereen in de digitale etalage te zetten", vertelt burgemeester Kris Declercq.

Stad Roeselare heeft ook het label ‘kindvriendelijke eetadresjes’ uitgereikt aan 35 zaken die voldoen aan een aantal criteria. "Je vindt er aangepaste gerechten (mét verse groenten of fruit), er zijn speelmogelijkheden en ook praktisch hoef je je geen zorgen te maken door de aanwezige kinderstoelen of een microgolf om een flesje voor de allerkleinsten te verwarmen."



Op zaterdag 29 juni is er ook een eerste Foodtruckfestival speciaal voor kinderen, op het Stationsplein.