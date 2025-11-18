Roeselare gaat de overlast rond de oude stedelijke begraafplaats aanpakken. Vlaams Belang had dat aangekaart op de gemeenteraad. Jongeren komen er samen, drinken alcohol of roken cannabis. Er ligt ook zwerfafval.
Warre Vandewalle van Vlaams Belang had de aanhoudende overlast aangeklaagd, en vroeg om maatregelen.
Er blijkt al langer overlast op de oude stedelijke begraafplaats, vooral na schooltijd of in middagpauzes. Er slingert ook zwerfvuil rond. Warre Vandewalle merkte daarbij op dat begraafplaatsen geen stadsparken zijn, maar plaatsen van bezinning, rust en respect.
Stad pakt probleem aan
De stad pakt het probleem aan, belooft schepen Stefaan Van Coillie. Medewerkers van de begraafplaatsen maken jongeren er nu attent op dat ze het rustig moeten houden en ook een jongerenwerker komt geregeld langs. Ook gemeenschapswachten patrouilleren vaker op de begraafplaats. Echte misdrijven zijn er voorlopig wel niet vastgesteld.
Vlaams Belang pleit ook voor overleg met de scholen.