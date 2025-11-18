De stad pakt het probleem aan, belooft schepen Stefaan Van Coillie. Medewerkers van de begraafplaatsen maken jongeren er nu attent op dat ze het rustig moeten houden en ook een jongerenwerker komt geregeld langs. Ook gemeenschapswachten patrouilleren vaker op de begraafplaats. Echte misdrijven zijn er voorlopig wel niet vastgesteld.

Vlaams Belang pleit ook voor overleg met de scholen.