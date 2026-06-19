Roeselare opent Batjes met reuzenvat Rodenbach, maar hitte zorgt voor aangepast programma
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Met een reuzenvat Rodenbach van 3.400 liter zijn de Batjes in Roeselare officieel geopend. Door de grote hitte en code oranje verliep de opening dit jaar wel anders dan anders. De stad nam extra maatregelen en liet het gratis vat twee uur later aanslaan dan normaal.
Op de Grote Markt werden vernevelingsinstallaties geplaatst om bezoekers af te koelen. De hele avond werd ook gratis water uitgedeeld, zodat iedereen voldoende kon drinken tussen de Rodenbachs door.
Goede sfeer
Ook al schommelde de temperatuur ’s avonds nog rond de 30 graden, de hitte hield de liefhebbers niet weg. Heel wat mensen zakten af naar de Grote Markt om mee te genieten van het gratis vat.
“Gelukkig dat het een beetje uitgesteld was. Nu is het wat aan het afkoelen en de sfeer zit er goed in. 3.400 liter gratis geven is magnifiek.”
Rodenbachdrinkers
Voor veel bezoekers blijft de opening van de Batjes met het reuzenvat Rodenbach een echt volksfeest. Sommigen kwamen speciaal voor het gratis bier, anderen vooral voor de sfeer.
“De echte Rodenbachdrinkers zijn aanwezig, want op hoogdagen zoals deze moet je zijn."
Officieel begonnen
Door de hittemaatregelen ging de opening met wat vertraging van start, maar de sfeer op de Grote Markt leed daar niet onder. Met het aanslaan van het houten reuzenvat zijn de Batjes in Roeselare begonnen en ze duren nog tot maandag.