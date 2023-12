Het is buitengewoon druk in de winkelstraten van Roeselare. Kerstshoppen combineren met een kerstbeleving in het handelscentrum is blijkbaar een uitstapje waard. De shoppers komen van overal op zoek naar een cadeau voor het eindejaar. Roeselare laat niets aan het toeval over om het volk naar de winkelstraten te lokken: animatie en attracties, een reuzenrad, de kersttrein om de binnenstad te doorkruisen, het huis van de Kerstman en veel sfeer.