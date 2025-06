De kroket is één van de blikvangers bij de voorstelling van de zomercampagne van de stad Roeselare. Op heel wat evenementen en bij lokale handelaars zal de Roeselaarse kaaskroket te verkrijgen zijn. Een samenwerking tussen kaasmakerij 't Groendal uit Rumbeke en Kroketco, dat de kroketten maakt. Maxime Vinckier, KroketCo: “Het is de bedoeling dat de kaaskroket in alle horecazaken van Roeselare komt om zo een leuk streekprodukt te creëren in de stad met lokale bedrijven.”