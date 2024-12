In Roeselare en Izegem wordt de brug op de rijksweg N36 over de E403 in beide richtingen volledig afgesloten. En dat zal voor verkeershinder zorgen van woensdagavond tot vrijdagmorgen. De afsluiting van de Rijksweg past in de werken waarbij de brug over de E403 wordt hersteld. Die werken duren nog tot eind dit jaar.