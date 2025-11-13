Het is een bijzondere dag voor zowat vijftig leerlingen van de Spanjeschool in Roeselare: ze mogen optreden voor koning Filip en koningin Mathilde. Dat doen ze op de viering van 25 jaar Koningin Mathildefonds.
Het optreden va de leerlingen van STAP Roeselare is onderdeel van een project in samenwerking
met het Koningin Mathildefonds. Dat maakt deel uit van de Koning Boudewijnstichting en ondersteunt initiatieven gerealiseerd ‘door Jongeren, voor Jongeren’ en besteedt bijzondere aandacht aan de meest kwetsbaren onder hen.
Rondetafelgesprek met koningin
Tijdens de ceremonie in het Koninklijk Paleis worden de verwezenlijkingen van het fonds belicht, worden de jongeren die het Fonds tot leven hebben gebracht in de bloemetjes gezet en wordt vooruitgekeken naar de toekomst. De Koningin hield de openingsrede en leidde daarna een rondetafelgesprek met jongeren.
Tussendoor traden de leerlingen van Stap Roeselare op. De school heeft drie jeugdkoren, waaronder Sing In+ en Schwoeng.
Na het optreden en de ceremonie mogen de leerlingen ons vorstenpaar ook kort even ontmoeten.