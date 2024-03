Vele handen maken licht werk: Leerlingen van het BUSO Sint-Idesbald in Roeselare bouwden samen met leerlingen uit een technische school in Dogbo in het West-Afrikaanse Benin een computerklas voor 50 mensen.

"Het is anders dan bij ons thuis," zegt Tiebe Deleu. "Het verwende leventje dat we normaal hebben is een beetje weg. 't Is wel tof maar toch een beetje wennen."