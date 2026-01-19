8°C
Roe­se­laars icoon Lie­ve Lans­zweert gaat met pensioen

Vandaag sluit een stukje Roeselaars erfgoed definitief de deuren. Lieve Lanszweert, al bijna zeventig jaar het vertrouwde gezicht achter haar lederwarenwinkel in het centrum, gaat op haar 86ste verjaardag met pensioen.

De winkel begon als een familiezaak en groeide uit tot een begrip in de stad. Op haar achttiende stapte Lieve al mee in de zaak van haar ouders, en sindsdien stond ze onafgebroken achter de toonbank. Klanten kwamen van overal voor het vakmanschap en de persoonlijke aanpak. “Je moet de mensen zich thuis laten voelen en kwaliteit leveren voor de prijs die je vraagt,” vertelt ze.

Laatste verkoopdag

Vandaag opent Lieve de winkel voor de allerlaatste keer om een handtas te verkopen. Daarna gaat de winkel definitief dicht. Maar stilzitten is er voor haar niet bij: “Ik voel me te jong om niets te doen. Ik heb al nieuwe plannen om op een andere manier te herbeginnen.”

Laurens De Jaegher

