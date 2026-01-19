De winkel begon als een familiezaak en groeide uit tot een begrip in de stad. Op haar achttiende stapte Lieve al mee in de zaak van haar ouders, en sindsdien stond ze onafgebroken achter de toonbank. Klanten kwamen van overal voor het vakmanschap en de persoonlijke aanpak. “Je moet de mensen zich thuis laten voelen en kwaliteit leveren voor de prijs die je vraagt,” vertelt ze.