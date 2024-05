Eind april voltooide de Belgische baggeraar DEME een eerste fase van de werken. Door 1 miljoen m³ baggerspecie weg te werken, is er 600 meter kaaimuur bijgekomen. Daardoor beschikt ICO nu over extra ruimte voor roro-schepen. Ruimte die broodnodig is.

“Wanneer we spreken over in- en uitvoer en de combinatie errond, zoals transshipment, waar wagens toekomen en vertrekken met een ander schip, dan vraagt dat capaciteit,” zegt Alain Guillemyn van ICO. “Ten tweede is de markt ook aan het wijzigen. Men wil meer en meer wagens aanleveren vanuit de haven aan de dealers zelf.”