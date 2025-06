De River Terminal in Wielsbeke is dé groeikampioen onder de Vlaamse inland terminals. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V). Terwijl de binnenvaartvolumes in Vlaanderen lichtjes teruglopen, blijft Wielsbeke jaar na jaar stijgen.