Beyaert begon haar politieke carrière in 1989 als schepen en bleef dat tot eind 2006. In 2007 schreef ze geschiedenis als eerste vrouwelijke burgemeester van Harelbeke, een mandaat dat ze tot 2012 uitoefende. Nadien bleef ze actief als gemeenteraadslid en later als voorzitter van de gemeenteraad, tot ze eind 2024 afscheid nam van de actieve politiek.

Huidig burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze noemt haar “een bekwame bestuurder, maar ook een vrouw met een warm hart. Ze stond dicht bij de mensen, was aanspreekbaar en zette zich steeds in voor wie het nodig had.”

