De jaarlijkse fietstocht Ride the Tide, georganiseerd door Climate Express, is aan haar vijfde editie toe. Dit jaar vertrekken de deelnemers vanuit Blendecques, nabij Saint-Omer in Frans-Vlaanderen. Die stad liep in de winter van 2023 drie keer onder water — een symbolische plek om de tocht te starten. Van daaruit fietsen tientallen deelnemers de denkbeeldige vloedlijn van de Belgische kust af, zoals die er in 2100 zou kunnen uitzien.

De Belgische start vond vanmorgen plaats op de markt van Poperinge. Daar verwelkomde schepen van Klimaat Ewoud Notebaert de fietsers en supporters. Schoolkinderen stelden er hun klimaatproject voor en zongen samen de ‘Climate Song’. Onderweg houden de fietsers ook stops in Roesbrugge, Krombeke, Westvleteren en Diksmuide, waar ze lokale scholen en verenigingen ontmoeten.