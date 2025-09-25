‘Ride the Tide’: Fietsers trekken vanuit de Westhoek naar klimaatmars in Brussel
In Poperinge zijn klimaatactivisten vanmorgen gestart met een fietstocht vanuit de Westhoek naar Brussel voor de nationale klimaatmars van zondag. De actie ‘Ride the Tide’ wil de aandacht vestigen op de gevolgen van klimaatverandering en oproepen tot een krachtig klimaatbeleid.
De jaarlijkse fietstocht Ride the Tide, georganiseerd door Climate Express, is aan haar vijfde editie toe. Dit jaar vertrekken de deelnemers vanuit Blendecques, nabij Saint-Omer in Frans-Vlaanderen. Die stad liep in de winter van 2023 drie keer onder water — een symbolische plek om de tocht te starten. Van daaruit fietsen tientallen deelnemers de denkbeeldige vloedlijn van de Belgische kust af, zoals die er in 2100 zou kunnen uitzien.
De Belgische start vond vanmorgen plaats op de markt van Poperinge. Daar verwelkomde schepen van Klimaat Ewoud Notebaert de fietsers en supporters. Schoolkinderen stelden er hun klimaatproject voor en zongen samen de ‘Climate Song’. Onderweg houden de fietsers ook stops in Roesbrugge, Krombeke, Westvleteren en Diksmuide, waar ze lokale scholen en verenigingen ontmoeten.
"We roepen iedereen op om samen te werken aan een snel, doortastend en rechtvaardig klimaatbeleid.”
Fietsers uit heel België en Noord-Frankrijk rijden mee
“Klimaatverandering heeft een zware impact voor mens, milieu en natuur,” zegt Luk Durnez, woordvoerder van Climate Express Westhoek. “Denk aan bosbranden, overstromingen en de verzilting van onze polders. We roepen iedereen op om samen te werken aan een snel, doortastend en rechtvaardig klimaatbeleid.”
De tocht staat in het teken van ontmoeting en samenwerking. Fietsers uit heel België en Noord-Frankrijk rijden mee, wisselen ervaringen uit en smeden plannen voor de toekomst. Een groot deel van de route loopt door groene valleien en natuurgebieden.
Het eindpunt is Brussel, waar de deelnemers op zondag 5 oktober aansluiten bij de grote nationale klimaatmars.