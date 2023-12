Ook kinderen met gedragsproblemen kunnen hier terecht. Sinds 1999 is Stappie het referentiecentrum voor Kind en Gezin voor gehoortesten voor baby's. Zo kunnen kinderen een zo normaal mogelijk leven leiden. "Die kinderen komen hier therapie volgen. Ze komen wekelijks, of in een klein groepje. Samen met andere kinderen volgen ze therapie, bijvoorbeeld een halve dag, en daarna naar school. Wij slagen er in om kinderen in het gewone onderwijs te houden, zeker die met gehoorproblemen. Die kunnen met een implant het normale schooltraject doorlopen."

Wekelijks komen hier ruim 200 kinderen en mensen die multidisciplinaire hulp nodig hebben. Voortaan wordt er gewerkt in nagelnieuwe therapieruimtes. De uitbreiding bij Stappie was noodzakelijk. Het centrum kent een steeds intensere werking en er zijn ook lange wachtlijsten.