Het is al van 2016 geleden dat er op de Kortrijkse Grote Markt nog eens een reuzenrad stond, het is ook voor het eerst dat dat tijdens de kerstperiode gebeurt. Er zullen 30 gondels voor zes mensen in hangen, volledig dicht en dus beschermd tegen weer en wind.

"Vorig jaar was de meest succesvolle Winter in Kortrijk ooit met 740.000 bezoekers," zegt schepen Wouter Allijns. "We behouden dus die succesformule met de kerstfoor, de Wintertuin, het land van de Kerstman en de kerstmarkt op de Grote Markt als hart van Winter in Kortrijk. Met het reuzenrad voegen we er dit jaar nog extra magie en nostalgie aan toe."