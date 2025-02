Het beeld vertoont aanzienlijke schade, waaronder barsten en verroeste ankers op de sokkel. “Het beeld is in slechte staat. Er zijn herstellingen nodig, vooral op de sokkel. We kunnen niet zeggen dat het in goede staat is”, vertelt Maura Ribeiro, de restauratrice die het project leidt. De restauratie is een delicate taak, aangezien het beeld onder meerdere verflagen verf zit, die voorzichtig moeten worden verwijderd om het gips niet te beschadigen.