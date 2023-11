Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed en de deputatie weigeren een vergunning. De zonnepanelen liggen dus eigenlijk illegaal op het dak, zegt de stad.

In Brugge kunnen zonnepanelen wel als ze niet zichtbaar zijn van op straat. In dit geval zijn ze dat wel, maar dan al verderop vanuit de Katelijnestraat. De eigenaar laat ze voorlopig liggen en denkt er aan om met de zaak naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Van Unesco mogen ze blijven liggen, zegt hij aan onze redactie, de opmars van zonnepanelen is trouwens niet meer tegen te houden.