De Residentie Palace is 110 jaar oud en is beschermd erfgoed. De renovatiewerken zijn geëindigd waardoor het gebouw terug in zijn oude glorie te zien is. De gevels zijn herschilderd. Betonrot, roest en dakkapellen in slechte staat zijn aangepakt.

Volgens Guy De Back, voorzitter Vrienden van de Palace, is het gebouw van de ondergang gered: "Het heeft twee keer zwaar geleden, de eerste keer in 1915 door zware bombardementen door de Engelse Marine. En in de tweede wereldoorlog heeft het ook schade gehad, plus enkele branden erbij." In het gebouw staat nog steeds de oudste geklasseerde lift van Vlaanderen uit 1914.