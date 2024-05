" Ook andere zorgorganisaties krijgen het financieel zwaar," zegt Dominiek Savio, " terwijl de vraag naar zorg in de samenleving alleen maar toeneemt. Daarnaast blijven we aanklampen bij de overheid om meer middelen voor de zorg te voorzien in het licht van kwaliteitsvolle werkingen."

" We betreuren dat we hier moeten ingrijpen maar het is noodzakelijk willen we financieel gezond blijven. Alle collega’s werden hierover deze week op de hoogte gebracht. In het kader van deze reorganisatie moeten we afscheid nemen van enkele medewerkers. Dit gaat vooral om medewerkers uit de ondersteunende diensten (vervoer, poets en kaderpersoneel). Dit zal ook impact hebben op enkele collega’s in de basiszorg (therapie, leefgroepenwerking en zorgcoördinatie). " In totaal verliezen tien van de 840 medewerkers hun baan, waarvan twee in de basiszorg.