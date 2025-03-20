Hendrik Daem, eigenaar Kosmos: “Het is bij ons altijd go with the flow. We gaan er dus geen exacte datum opzetten, maar zoals het tempo er nu in zit hopen we misschien september of oktober volgend jaar de deur te kunnen openzetten.”

De ruwbouw is intussen af en daar zit een concept achter. “Voor alles wat nieuw is en uit de grond komt hebben we de rode aarde van de Rodeberg gebruikt. Die aarde zit rechtstreeks hierin. Dat is eigenlijk heel innovatief, jaren op gezocht, maar het is gelukt.”

