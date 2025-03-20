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Heuvelland

Reno­va­tie­wer­ken aan ico­ni­sche Kos­mos schie­ten goed op

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De restauratie van het beschermde gedeelte van de Kosmos in Heuvelland en de nieuwbouw schieten goed op. De nieuwe eigenaars van het voormalige vakantieverblijf denken al in het najaar van 2027 te kunnen openen. Ze willen er een eetgelegenheid, maar ook een expositieruimte en outdooractiviteiten. De kernwaarden van het ondernemerskoppel zijn daarbij liefde voor het erfgoed en voor de natuur.

Hendrik Daem, eigenaar Kosmos: “Het is bij ons altijd go with the flow. We gaan er dus geen exacte datum opzetten, maar zoals het tempo er nu in zit hopen we misschien september of oktober volgend jaar de deur te kunnen openzetten.”

De ruwbouw is intussen af en daar zit een concept achter. “Voor alles wat nieuw is en uit de grond komt hebben we de rode aarde van de Rodeberg gebruikt. Die aarde zit rechtstreeks hierin. Dat is eigenlijk heel innovatief, jaren op gezocht, maar het is gelukt.”

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Fenomenaal zicht

Het zicht boven is alvast fenomenaal en dat brengt Hendrik bij de kernwaarden die ze voorop stellen bij alles wat hier komt: liefde voor de natuur en voor het erfgoed. “Wat betekent dat in de praktijk? We denken aan een mix van concepten: van een hoogwaardig gastronomisch restaurant tot een laagdrempelige plek voor een breed publiek. De rode draad blijft dezelfde: wat op het bord komt, is afkomstig van biodynamische boeren uit de streek. Vandaag zijn er al 18 concepten die binnen dit verhaal passen en allemaal gebouwd zijn rond diezelfde kernwaarden.”

Voor wie nog meer wil weten over de nieuwe Kosmos, op open monumentendag in september kan je er al even terecht.

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Redactie
Kosmos

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