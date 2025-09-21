

In West-Vlaanderen konden bezoekers in een tiental huizen een kijkje nemen. In Roeselare gaven experts rondleidingen en advies. Maar renoveren kost steeds meer geld. Gestegen materiaalprijzen en uitvoeringskosten maken verbouwen een pak duurder. Daarbovenop voert de Vlaamse regering hervormingen door: sommige premies verdwijnen, andere worden gekoppeld aan inkomensgrenzen. Toch blijft duurzaam verbouwen volgens kenners een goede investering. “De waarde van een woning wordt almaar meer bepaald door het EPC-label”, zegt Koen Benoot van Renovatief Verbouwen. “Een energiezuinige woning loont op termijn niet alleen in verbruik, maar ook in verkoopwaarde.”