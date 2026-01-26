8°C
Nieuws
Kortrijk

Reno­va­tie van De Min­ne na twee jaar afgerond

De renovatie van De Minne is af. De voormalige Sint-Audomaruskerk is omgevormd tot een moderne ontmoetingsplek. Het project kostte een slordige 5.5 miljoen euro maar, zo heeft Bissegem er wel een nieuw kloppend hart bij.

De Minne in Bissegem opent officieel haar deuren. De voormalige Sint- Audomaruskerk is eindelijk af, na twee jaar zijn de werken klaar. Voor burgemeester Ruth Vandenberghe moet het het hart van Bissegem worden. "Dit wordt het hart van Bissegem. Met cultuur, gemeenschapsvorming en dienstverlening. Het wijkcentrum zit hier voor een deel, er zit een bibliotheek, er zijn zalen voor de academie en zelf de wijkpolitie heeft hier een kantoortje."

Nog een deel kerk

Toch blijft ook een deel van de kerk haar oude functie bekleden. Op die manier krijgt geloof nog een plaats.

De renovatie past bovendien in de bredere vernieuwing van Bissegem. Midden mei verdwijnt ook het oude gemeentehuis, dat plaats zal maken voor een groene doorgang tussen het station en het centrum.

