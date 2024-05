Procureur Peter Vercauteren legde uit dat de beklaagde eigenlijk al sinds 2014 non-stop oplichtingen pleegt. Dat leidde al tot drie veroordelingen. Zo kreeg Kimberly C. al een jaar effectieve gevangenisstraf voor internetoplichtingen. Deze keer ging het volgens het OM vooral om vriendschaps- en relatiefraude. C. zou mensen misleid hebben die ze benaderde via TikTok of tijdens het uitgaan. Ze stelde hen een reisje of een trip naar Tomorrowland voor, maar daar kwam niets van in huis. In totaal maakte de Brugse op die manier ongeveer 16.000 euro buit.