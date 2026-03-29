In 'Het beste van het slechtste' neemt Jan Verheyen zijn toeschouwers mee op een reis doorheen de opvallendste momenten uit de filmgeschiedenis: van bizarre verhaallijnen tot onbedoeld komische scènes. Daarmee bouwt hij verder op zijn lezing 'Lights! Camera! Action! 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten'.

"Het is een beetje te vergelijken met Xander De Rycke: Xander houdt het voor bekeken", klonk het bij Verheyen. "Xander fileert dan vooral televisie, bij mij is het eerder het filmlandschap. Niet van het afgelopen jaar, maar de afgelopen 100 jaar. Er is wel wat gemaakt hé, waar mee te lachen valt."

Humor staat dus centraal, maar ook wie weinig van films kent, komt aan z'n trekken. "De meeste van die films heeft ook geen enkel wel denkend mens gezien. Doordat ze nu in een context worden geplaatst - ook al heb je nog nooit van je leven een film gezien - is het nog altijd grappig."

De regisseur trekt met zijn show doorheen Vlaanderen en start op 16 januari 2027 in Oostkamp, de gemeente waar hij woont. Verder zijn er nog shows in Gent, Leuven en Antwerpen. Op donderdag 22 april 2027 staat Verheyen in Kursaal Oostende. De try-outs vinden plaats in december.