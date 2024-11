Reginald Moreels is in 1949 geboren in Gent, en vestigde zich als chirurg in Oostende. Daar was hij mede-oprichter en voorzitter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen. Zo werkte hij vaak in oorlogsgebieden, vooral in Oost-Congo. Moreels was eind vorige eeuw ook senator voor de CVP, en minister van Ontwikkelingssamenwerking onder Jean-Luc Dehaene.