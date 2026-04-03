Regering moderniseert kustpatrouillevloot Castor, Pollux & Vega voor betere bescherming op Noordzee
De drie Belgische kustpatrouilleschepen van de marine - Castor, Pollux en de gloednieuwe Vega, krijgen een modernisering. Dat heeft de ministerraad beslist, meldt minister van Defensie Theo Francken. De upgrade moet de marine onder meer in staat stellen de kritieke infrastructuur op de Noordzee beter te beschermen.
De marine beschikt sinds 2014 over de P901 Castor en de P902 Pollux voor de bescherming van de kust en de Noordzee. Maar sindsdien is de omgeving wel grondig veranderd. Rusland opereert bijvoorbeeld veel vaker op zee, voor spionage of sabotage van kritieke infrastructuur.
De twee marineschepen krijgen daarom een technische upgrade, meldt minister van Defensie Theo Francken (N-VA). Ook de software wordt vernieuwd.
Nieuwe Vega eerst aangepast
De nieuwe Vega, die in april te water werd gelaten en nog in de afwerkingsfase zit, wordt eerst aangepast, nadien volgen Castor en Pollux. De Franse scheepswerf SOCARENAM voert de werken uit.
De regering investeert 34 miljoen euro in de modernisering van de drie patrouilleschepen. Volgens Francken bedraagt de maatschappelijke return voor de Belgische defensie-industrie 44 procent.