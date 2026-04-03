De marine beschikt sinds 2014 over de P901 Castor en de P902 Pollux voor de bescherming van de kust en de Noordzee. Maar sindsdien is de omgeving wel grondig veranderd. Rusland opereert bijvoorbeeld veel vaker op zee, voor spionage of sabotage van kritieke infrastructuur.

De twee marineschepen krijgen daarom een technische upgrade, meldt minister van Defensie Theo Francken (N-VA). Ook de software wordt vernieuwd.