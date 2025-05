Wat begon als een eenvoudige chatgroep met vijf vrienden, groeide uit tot een platform waarop mensen uit heel België delen hoeveel regen er bij hen gevallen is. “Vandaag zitten we op een kleine vijf liter regen. Voor landbouwers is dat altijd welkom, al blijft het voor de natuur bitter weinig,” zegt Kris Morel.

Na een eerder stille periode is de groep opnieuw actief. Leden posten cijfers en foto’s uit onder meer Heule, Ieper en Koksijde. Niet alleen landbouwers hebben baat bij de info, ook tuinarchitecten, mensen met buitenfeesten of vakantiegangers gebruiken de groep om te weten of het ergens geregend heeft.

Volgens Kris is het een uitzonderlijk droog jaar. “We houden elk jaar de voorspellingen van Geri bij en vergelijken die met onze eigen metingen. Dit jaar klopte het niet echt.”