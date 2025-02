De deelnemers van Les Costumés de Venise zijn geen professionele artiesten, maar amateurs met een passie voor het fameuze Venetiaanse carnaval. Ze maken hun kostuums, maskers en hoeden volledig zelf en nemen puur voor hun plezier deel aan een het evenement. Het creatieve proces is intensief, vertelt een van hen: “We werken vaak met restjes stof, maar toch loopt het soms aardig in de papieren. Het blijft een dure hobby.”

De ontwerpen zijn vaak gebaseerd op historische figuren. Zo liet een van de deelneemsters zich inspireren door de beruchte Franse koningin Marie-Antoinette: “Vandaag ben ik Marie-Antoinette met hoofd", licht ze toe. Haar kledij, volledig zelf gemaakt, weerspiegelt de stijl van de iconische koningin. “Het is onze hobby. We zijn vriendinnen en vinden het mooi om onze eigen kostuums te maken”, aldus de enthousiaste deelnemer.

Het zonnige weer moedigde de deelnemers aan om het publiek gretig te vermaken. Voor fotografen die zich rondom de costumés verzamelden, was het een uitdaging om de bonte stoet volledig vast te leggen.

De deelnemers genieten zichtbaar van dergelijke evenementen. “Wij zijn er graag mooi uit” klinkt het. “Het liefst zou ik elke dag zo gekleed gaan. Maar dat is natuurlijk niet praktisch. Daarom zijn evenementen zoals deze geweldig.”

De parade “Regards Vénitiens” is intussen een vaste waarde op de Brugse evenementenkalender. Het spektakel brengt na de drukke eindejaarsperiode en de start van de solden een feestelijke toets aan het eerste koopweekend van het jaar. Met zoveel belangstelling rijst de vraag of zo’n extra duwtje in de rug nog wel nodig is, want het Brugse stadscentrum lijkt zijn bruisende karakter zeker niet te verliezen.