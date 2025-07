De zwemmer was zwaar onderkoeld, maar aanspreekbaar. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij ’s nachts precies in zee deed, blijft onduidelijk.

Volgens Vermoere heeft de man veel geluk gehad. “Mensen onderschatten vaak hoe gevaarlijk de zee kan zijn, zeker ’s nachts. Ze denken: we gaan even het water in en komen er op dezelfde plek weer uit. Maar in het donker verlies je makkelijk je oriëntatie, waardoor hij waarschijnlijk het noorden kwijt was."