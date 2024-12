Op 1 mei is het weer zover. Red Rock komt opnieuw naar het Astridpark in Brugge. Het muziekfestival geeft de kans aan jong talent om zich te bewijzen. Vier talentvolle bands mogen het podium opwarmen tijdens de ‘gRRote finale’. Een jury selecteert één Brugse band, één West-Vlaamse band en nog twee bands uit Vlaanderen of Brussel. Daarna sluit De Mens het festival af.

Vanaf 1 januari starten de inschrijvingen voor de wedstrijd. De winnaar krijgt 500 euro, een podiumkans van Cultuurcentrum Brugge, twee dagen studiotijd in Shellshock Studio en een fotoshoot bij rockfotograaf Alex Vanhee cadeau.