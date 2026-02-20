13°C
Aanmelden
Nieuws
Wevelgem

Rec­ti­cel boekt record­om­zet ondanks vlak­ke bouwmarkt

2022-02-21 00:00:00 - Balcaen koopt aandelen Recticel

Isolatiespecialist Recticel uit Wevelgem heeft vorig jaar een recordomzet van 655,1 miljoen euro gerealiseerd, een stijging van 7,4 procent. Het bedrijf verwacht dit jaar voorzichtig herstel in de bouwsector.

De ebidta, de winst vóór de aftrek van belastingen, steeg met bijna 20 procent tot 51,3 miljoen euro, de nettowinst klokt af op 10,2 miljoen euro. “Een jaar van groei over de hele lijn”, zegt CEO Jan Vergote. “We kijken uit naar gunstige effecten naarmate de cyclus zich herstelt.”

Vanaf 2 maart neemt Stefaan Debusschere de rol van CEO over. Recticel is actief in zeven landen en telt 1.285 werknemers.

De redactie

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Brand Vladslo
Nieuws

Uitslaande loodsbrand in Vladslo bij Diksmuide

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden