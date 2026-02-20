De ebidta, de winst vóór de aftrek van belastingen, steeg met bijna 20 procent tot 51,3 miljoen euro, de nettowinst klokt af op 10,2 miljoen euro. “Een jaar van groei over de hele lijn”, zegt CEO Jan Vergote. “We kijken uit naar gunstige effecten naarmate de cyclus zich herstelt.”

Vanaf 2 maart neemt Stefaan Debusschere de rol van CEO over. Recticel is actief in zeven landen en telt 1.285 werknemers.