Ieder jaar sluit Roeselare het sportieve jaar af met de Santarun. In de beginjaren liepen de deelnemers verkleed als kerstman/vrouw door de straten van de stad. “De eerste keer kregen we een kerstpak en liep iedereen als kerstman”, klinkt het. Nu passeert de Kerstman op kop in een sidecar.

Het hele centrum van Roeselare is afgezet. Het parcours loopt naar de Grote Markt en terug via het Stationsplein naar Trax. Daar genieten de deelnemers van spijs en drank aan verschillende kerststandjes.

De opbrengst van de loopwedstrijd gaat naar een goed doel. “Meestal kiezen we doelen gerelateerd aan kinderkanker. Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting OOK (Optimale Ondersteuning Kanker)”, vertelt organisator Geert Nemegeer.