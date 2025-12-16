Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De kerstcorrida in Deerlijk blijft jaar na jaar groeien. Voor de 42ste editie schreven zich 4.232 lopers in, dat zijn zo’n 200 deelnemers meer dan vorig jaar. De afstanden van vijf, tien en vijftien kilometer waren allemaal volledig volzet.
“De interesse blijft stijgen en dat maakt ons natuurlijk heel tevreden,” zegt organisator Alain Himpe. “Vooral de volwassenlopen waren snel uitverkocht. Voor de jeugdreeksen was de inschrijving onbeperkt en ook daar noteerde de organisatie een duidelijke toename.”
Op het parcours ging het niet alleen om winnen. Veel deelnemers liepen vooral voor het plezier, al waren er ook lopers met sportieve ambities. Zo probeerden sommigen een persoonlijk record te lopen of een plaats in de top tien te behalen.