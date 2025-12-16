12°C
Aanmelden
Nieuws
Deerlijk

Recor­dedi­tie voor Kerst­cor­ri­da in Deer­lijk: Het blijft maar groeien”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De kerstcorrida in Deerlijk blijft jaar na jaar groeien. Voor de 42ste editie schreven zich 4.232 lopers in, dat zijn zo’n 200 deelnemers meer dan vorig jaar. De afstanden van vijf, tien en vijftien kilometer waren allemaal volledig volzet.

“De interesse blijft stijgen en dat maakt ons natuurlijk heel tevreden,” zegt organisator Alain Himpe. “Vooral de volwassenlopen waren snel uitverkocht. Voor de jeugdreeksen was de inschrijving onbeperkt en ook daar noteerde de organisatie een duidelijke toename.”

Kerstcorrida Deerlijk_1
Kerstcorrida Deerlijk_2
Kerstcorrida Deerlijk_3
4.232 lopers deden mee aan de Kerstcorrida

Op het parcours ging het niet alleen om winnen. Veel deelnemers liepen vooral voor het plezier, al waren er ook lopers met sportieve ambities. Zo probeerden sommigen een persoonlijk record te lopen of een plaats in de top tien te behalen.

Gianni Seeuws
Anneleen Vandamme

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden