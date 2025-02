Opvallend is de internationalisering van het filmfestival. De samenwerking met buitenlandse filmfestivals, zoals die van Rotterdam en Utrecht bijvoorbeeld, opent deuren voor talent van bij ons.

Toch zet het Filmfestival Oostende meer dan ooit in op lokaal talent, zegt Peter Craeymeersch. "Tijdens het festival organiseerden we castings met zes agents die internationaal werken. Ook lieten we 32 acteurs masterclasses volgen, één op één met mensen die casten in Europa." Daardoor krijgen acteurs van bij ons kansen in het buitenland en ook de Vlaamse film wordt meer en meer een exportproduct.