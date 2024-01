Ruim 40 procent van de West-Vlamingen gebruikt de fiets om minstens een deel van het woon-werktraject af te leggen en dat is 7 procent meer dan in 2022. Het aantal pendelaars blijft steken op zo'n 4 %. Het percentage werknemers dat enkel de auto gebruikt om naar het werk te gaan daalt dan weer met zo'n 7 procent. De bedrijfswagens zijn ook in een sneltempo aan het vergroenen.