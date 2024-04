De Domien Cracostraat in Roeselare was deze namiddag helemaal afgesloten. Parket en politie hebben er een reconstructie gehouden in de woning waar een man van 61 op 1 februari zijn vrouw van 56 met een mes om het leven bracht.

Er is sprake van tientallen messtekenen. Hij kon het niet verkroppen dat zijn vrouw van hem weg ging.