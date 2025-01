"Meneer is hier een vaste klant", opende procureur Pascal Week zijn requisitoir. In het najaar van 2019 kreeg de beklaagde van de Brugse strafrechter ook al zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man uit Beernem had meermaals zijn behoefte gedaan in het centrum van Blankenberge en bevredigde zichzelf ook een keer in het openbaar.

In mei 2022 kreeg de wildkakker in Veurne opnieuw tien maanden cel, eveneens met probatie-uitstel. Door een schending van zijn voorwaarden werd die straf in november 2023 alsnog omgezet in tien maanden effectief.