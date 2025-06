Dat er ontslagen zouden vallen, was misschien wel te verwachten of de afbouw van het weekendploegen. Maar niemand had zo’n drastische ingreep zien aankomen. Maar de verhuizing van de volledige productie naar Turkije laat bij zowat iedereen een wrang gevoel achter.

"Dubbel, hé. Gelaten, maar anderzijds ook boos", zegt Steve Meseure van de socialistische vakbond. "Zij hebben de afgelopen jaren heel wat tijdelijke werkloosheid gehad, met heel wat inkomensverlies als gevolg. En toch hebben die mensen zich met volle moed blijven inzetten. En nu komt die nieuws voor heen heel hard en zwaar binnen."

"Het verhaal van de lonen die hier veel te hoog zijn, dat horen we altijd", vult Renilde Rommens van de christelijke vakbond aan. "Er zijn bedrijven die daar wel iets op vinden. Nu, in het segment van de massaproductie lukt dat blijkbaar niet. Het hoger segment blijft hier wel geproduceerd worden. Misschien zit er daar in de toekomst nog wat mogelijkheid in."

De vakbonden hopen bij het sociaal overleg toch nog wat extra banen te kunnen redden.